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Down Sendromlu İslam'ın Jandarma Olma Hayali Gerçekleşti

Down Sendromlu İslam'ın Jandarma Olma Hayali Gerçekleşti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu İslam Mevlüt, jandarma olma hayalini gerçekleştirerek bir günlük uzman çavuş görevi yaptı. Yemin töreni sonrası devriye gezen Mevlüt, gün boyu jandarma görevini yerine getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu İslam Mevlüt'ün jandarma olma hayali gerçek oldu.

İslam, ailesinin talebi üzerine Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı tarafından yapılan organizasyonla bir günlük uzman çavuş görevini yaptı. İlçe Jandarma komutanlığında düzenlenen törende al bayrağımıza elini koyup yemin eden Mevlüt, uzman çavuş kıyafetini giyerek devriyeye çıktı. Gün boyu Jandarma görevini yapan Mevlüt büyük mutluluk yaşarken, günün sonunda terhis oldu.

Kaymakam Eren Arslan da genci ziyaret edip sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı'ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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