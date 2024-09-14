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Down Sendromlu Enes'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti

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Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, down sendromlu 22 yaşındaki Enes Karayel'in polis olma hayalini 1 günlüğüne gerçekleştirdi. Ekip aracıyla devriye atan Enes, unutulmaz bir gün yaşadı.

Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri down sendromlu Enes'in polis olma hayalini 1 günlüğüne gerçekleştirdi.

Adana'da yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel'in polis olma hayali Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından mesainin başlamasıyla evinden ekip aracıyla alınan Karayel'in, 1 günlük mesaisine başladı. Ekip aracıyla devriyeye çıkan, siren çalmayı ve telsizde muhabere yapmayı ihmal etmeyen Karayel, unutulmaz bir gün yaşadı.

Polis ekiplerinin de sıcakkanlı davranmasıyla ortaya yürek ısıtan görüntüler çıktı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Polis adana Yaşam Spor

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