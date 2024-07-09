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Down sendromlu çocuk otobüste kayboldu, şoför sayesinde bulundu

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İstanbul'da ailesiyle tatilde olan down sendromlu 10 yaşındaki Amina Hubers, otelden çıktıktan sonra kayboldu. Şans eseri otobüse binen küçük kız, otobüs şoförü Erol Özdoğan'ın dikkati sayesinde bulundu. Amina'nın ailesi, otobüs şoförüne teşekkür etti.

İstanbul'da ailesi birlikte tatildeyken kaldıkları otelden çıkan down sendromlu 10 yaşındaki Amina Hubers kayboldu. Otobüse binen küçük kız, şoförün dikkati sayesinde bulundu. Yaşananlar sonrası Amina'nın ailesi otobüs şoförü Erol Özdoğan'a teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan 10 yaşındaki Amina Hubers, tatil için ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi. Down sendromlu Amina, sabah ailesi uyurken otelden tek başına dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi uyandığında panikle polisi aradı. Bu sırada Üsküdar - Esatpaşa- Harem otobüse binen Amina Hubers, şoförün dikkati sayesinde hemen fark edildi. Durumu polise haber veren otobüs şoförü Erol Özdoğan, yolcuları başka bir otobüse transfer etti. Ardından polis gelene kadar küçük çocuğa eşlik etti. Kısa süre olay yerine gelen polis Amina'yı teslim alarak ailesine ulaştırdı. Amina'nın ailesi, otobüs şoförü Erol Özdoğan'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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