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Down sendromlu çocuk ormanda kayboldu, ekipler tarafından bulundu

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Düzce'den Bolu'ya gelen bir aile, yol kenarında patates satan esnaftan patates satın almak için aracıyla durdu. Aracın durmasıyla koşarak araçtan inen down sendromlu çocuk, ormanın içerisine gitti. Babasının izini kaybettiği çocuğu saatler sonra 5 kilometre uzaklıkta ekipler buldu.

Düzce'den Bolu'ya gelen bir aile, yol kenarında patates satan esnaftan patates satın almak için aracıyla durdu. Aracın durmasıyla koşarak araçtan inen down sendromlu çocuk, ormanın içerisine gitti. Babasının izini kaybettiği çocuğu saatler sonra 5 kilometre uzaklıkta ekipler buldu.

Olay, D-100 kara yolunun Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den gelen bir aile, yol kenarında patates satan esnaftan patates almak için aracıyla durdu. Aracın durmasıyla birlikte otomobilde yolcu konumunda bulunan down sendromlu çocuk, bir anda araçtan inerek koşmaya başladı. Yolun karşısına geçen E.Y., ormanlık alana koşmaya başladı. Çocuğunun koştuğunu gören baba, peşinden gitti. Ancak ormanda izini kaybettiren E.Y'yi ailesi bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü olarak BAKE, MEB AKUB, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği ve ATAK'tan oluşan toplam 61 kişilik bir ekip katıldı. Ekipler, çocuğun bulunması için köy çevresinde kapsamlı bir arama-tarama çalışması gerçekleştirdi. Çocuk, köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Gölköy Sulama Göleti çevresinde sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Y., ailesine teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Düzce Çocuk Baba bolu İnsan Hakları Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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