Down Sendromlu 3 Çocuk Süs Havuzundan Kurtarıldı

Elazığ'da süs havuzuna düşen biri down sendromlu 3 çocuk, Motosikletli Yunus Timleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kültür Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 8 ile 10 arasında biri down sendromlu 3 çocuk, süs havuzuna düştü. Bu sırada park içerisine devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, çocukların suda çırpındığını gördü. Suya giren yunus ekipleri çocukları çıkardı. İlk kontrolleri yapılan ve iyi oldukları görülen çocuklar, ailelerine teslim edildi. - ELAZIĞ