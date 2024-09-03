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Down Sendromlu 3 Çocuk Süs Havuzundan Kurtarıldı

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Elazığ'da Kültür Park'ta süs havuzuna düşen biri down sendromlu 3 çocuk, Motosikletli Yunus Timleri tarafından kurtarıldı. Çocuklar sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Elazığ'da süs havuzuna düşen biri down sendromlu 3 çocuk, Motosikletli Yunus Timleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kültür Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 8 ile 10 arasında biri down sendromlu 3 çocuk, süs havuzuna düştü. Bu sırada park içerisine devriye atan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, çocukların suda çırpındığını gördü. Suya giren yunus ekipleri çocukları çıkardı. İlk kontrolleri yapılan ve iyi oldukları görülen çocuklar, ailelerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk

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