Dörtyol'da yedek lastikte uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K. ve H.G.H. isimli şüpheliler tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedek lastiğinde 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirdi.
Araçtaki M.K. ile H.G.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa