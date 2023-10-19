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Dörtyol'da yedek lastikte uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K. ve H.G.H. isimli şüpheliler tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yedek lastiğinde 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki M.K. ile H.G.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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