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Dörtyol'da yedek lastikte uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, araçta yedek lastiğe gizlenmiş 1 kilo 567 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K. ve H.G.H. isimli şüpheliler tutuklandı.