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Dörtyol'da Yaşlı Adamın Ölümü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Hanifi Şahan, kendisinden haber alınamayınca konteynerde ölü bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşı adam, yaşadığı konteynerde ölmüş halde bulundu.

Dörtyol ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Hanifi Şahan'dan haber alamayan komşuları gelen kokuyu fark etti. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla konteynere giren sağlık ekipleri, hareketsiz halde bulunan Mehmet Hanifi Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol hatay

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