Dörtyol'da traktör kazası: Genç ezilerek hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 20 yaşındaki genç ezilerek hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezi Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Emrullah Y. idaresindeki 31 VT 501 plakalı traktör; Kiremit Ocağı Caddesi'ne giriş yaptığı esnada sol tarafta yolcu konumunda bulunan Emrullah Kazan yere düştü. Traktörün ezdiği 20 yaşındaki Kazan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY