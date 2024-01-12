Dörtyol'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 06 ETE 09 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan N.Ö. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldılar.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY