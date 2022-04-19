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Dörtyol'da tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dörtyol'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirlerarası otogar içerisinde durdurulan şahsın çantasından 433 adet tarihi eser çıktı.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirlerarası otogar içerisinde durdurulan şahsın çantasından 433 adet tarihi eser çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmada Dörtyol Şehirlerarası Otogar içerisinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Ö.D.'nin çantasında ve yapılan üst aramasında; tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Bizans ve Arkaik dönemine ait 397 adet sikke, 32 adet metal obje, 4 adet yüzük, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 5 adet fişek ele geçirildi.

Ö.D. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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