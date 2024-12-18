Dörtyol'da Suriyeli Ailenin Evi Yangınla Harabeye Döndü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde yangın çıktı. Harabeye dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yangında zarar görmediği görülürken, ailenin önümüzdeki aylarda Suriye'ye dönüş yapmayı planladığı öğrenildi.

"Evim harabeye dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi"

Yangında yaklaşık 200 bin TL'lik zararı olduğunu dile getiren 48 yaşındaki Ömer Urar, "Ben yatıyordum yangın başladığında. Bir anda ailemle birlikte kendimizi dışarı attık. Evden çıkarken üstümüzde hiçbir şey yoktu. Çevredeki komşular bize kıyafet verdi. Evim harabeye dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi. Evimizde eşyalarımız ve kıyafetlerimiz de kullanılmaz hale geldi. Yangında 200 bin TL zararım oldu. Aldığımız eşyaların çoğu bir haftalıktı. Suriye'ye, ülkemize dönecektik. Oraya buradaki eşyalarımızı götürecektik ama hepsi yandı. Suriye'de de evimiz yıkılmıştı" ifadelerini kullandı. - HATAY