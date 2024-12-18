Üye Girişi
Haberler
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Pentagon Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Dörtyol'da Suriyeli Ailenin Evi Yangınla Harabeye Döndü

Dörtyol'da Suriyeli Ailenin Evi Yangınla Harabeye Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde çıkan yangında, ev harabe hale gelirken, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi. Yangında 200 bin TL'lik zarar oluştu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir ailenin evinde yangın çıktı. Harabeye dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı zarar görmedi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yangında zarar görmediği görülürken, ailenin önümüzdeki aylarda Suriye'ye dönüş yapmayı planladığı öğrenildi.

"Evim harabeye dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi"

Yangında yaklaşık 200 bin TL'lik zararı olduğunu dile getiren 48 yaşındaki Ömer Urar, "Ben yatıyordum yangın başladığında. Bir anda ailemle birlikte kendimizi dışarı attık. Evden çıkarken üstümüzde hiçbir şey yoktu. Çevredeki komşular bize kıyafet verdi. Evim harabeye dönerken çok şükür evde bulunan Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hiç zarar görmedi. Evimizde eşyalarımız ve kıyafetlerimiz de kullanılmaz hale geldi. Yangında 200 bin TL zararım oldu. Aldığımız eşyaların çoğu bir haftalıktı. Suriye'ye, ülkemize dönecektik. Oraya buradaki eşyalarımızı götürecektik ama hepsi yandı. Suriye'de de evimiz yıkılmıştı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
img

Yeni bir yatırım aracı geliyor! Bununla herkes ev sahibi olabilir
img

Esad kaçmadan İran'a dev bir kazık atmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
MasterChef'e Beyza'nın 'yalnızlığı' damga vurdu
Kulisteki görüntüsüne tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
'Tarihimizde bir ilk' diyerek duyurdu! Türkiye'den tarihi imza
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Fiyatı da belli! Yaptığı transferi canlı yayında açıkladı

Son Dakika Haberleri

Lütfü Türkkan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Lütfü Türkkan kaç yaşında, nereli? İstanbul elektrik kesintisi! 18 Aralık Başakşehir, Üsküdar, Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 18 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 18 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 18 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 18 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 18 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Asgari ücret bu hafta açıklanır mı, ne zaman belli olur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.