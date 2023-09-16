Dörtyol'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Numuneevler Mahallesi'nde, K.Ç.S. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Y. tartıştı.
Büyüyen tartışmada K.Ç.S. tabancayla M.Y'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.Y. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.Ç.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa