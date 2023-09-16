Dörtyol'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Dörtyol ilçesi Tütüncü Camii mevkisinde meydana geldi. Geçmişte aralarında yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Ç.S. isimli kişi, yanında bulunan silahla 43 yaşındaki M.Y.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ç.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa