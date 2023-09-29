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Dörtyol'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti. Kuzuculu Mahallesi'nde yaşanan olayda, T.Ş. ve M.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. T.Ş., otomobilden aldığı pompalı tüfekle M.A'ya ateş etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.A'yı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise gözaltına alındı.