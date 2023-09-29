Dörtyol'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti. Kuzuculu Mahallesi'nde yaşanan olayda, T.Ş. ve M.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. T.Ş., otomobilden aldığı pompalı tüfekle M.A'ya ateş etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.A'yı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Kuzuculu Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen T.Ş. (58) ve M.A. (34) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ş. otomobilden aldığı pompalı tüfekle M.A'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan M.A. burada hayatını kaybetti.
Şüpheli gözaltına alındı.