Dörtyol'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada T.Ş. ile Mustafa Açıcı arasında tartışma yaşandı. T.Ş., pompalı tüfekle Açıcı'ya ateş etti ve Açıcı hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

T.Ş. (56) ile Mustafa Açıcı (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. T.Ş., pompalı tüfekle Açıcı'ya ateş etti. Vücudunun farklı yerlerinden vurulan yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Açıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphesi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. - HATAY