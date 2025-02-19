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Dörtyol'da Motosiklet Tamircisinde Yangın: 30 Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Dörtyol'da Motosiklet Tamircisinde Yangın: 30 Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir motosiklet tamircisinde çıkan yangında 30 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet tamircisinde çıkan yangında 30 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan motosiklet tamircisinde yangın çıktı. Yanan iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İş yerinin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar görürken 30 motosikletin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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