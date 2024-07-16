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Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu feci kaza güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Kurnaz (30) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Tayfun Kurnaz metrelerce havaya uçarak yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kurnaz'ı Dörtyol Devlet Hastanesine sevk etti. Kurnaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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