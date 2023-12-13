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Dörtyol'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Dörtyol ilçesine bağlı hurmalık mevkiinde meydana geldi. Kazada otomobili ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü yaralının yardımına koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dörtyol Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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