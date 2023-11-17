Dörtyol'da meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen iki hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda M.M.T. ve M.M.C. isimli şahıslar takibe alındı ve yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet muşta ve 45 adet kurusıkı tabanca fişeği bulundu. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen iki Hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerini yaptığı çalışmalar kapsamında; olayla ilgili 2 şahıs takibe alındı. Ekiplerin çalışması sonucu; iki hırsızlık olayının şüphelileri M.M.T. ve M.M.C. yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında; 2 adet muşta ve 45 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - HATAY