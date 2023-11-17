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Dörtyol'da meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen iki hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda M.M.T. ve M.M.C. isimli şahıslar takibe alındı ve yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet muşta ve 45 adet kurusıkı tabanca fişeği bulundu. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.