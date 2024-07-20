Dörtyol'da Merkezim Her Yerde Projesiyle Yaz Kur'an Kursu Etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesiyle yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince ortaklaşa yürütülen projenin etkinliği, Nursan merkez camisinde yapıldı. Programda, kursa katılan 70 öğrenciye spor parkuru, okçuluk ve ip atlama oyunları öğretildi. Gönüllü gençlerden Talha Başar, öğrencilerle güzel ve eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi. - HATAY