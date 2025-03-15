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Dörtyol'da Kumar Denetimleri: 15 İşyeri Kontrol Edildi, 3 Kişiye Cezalar Kesildi

Dörtyol'da Kumar Denetimleri: 15 İşyeri Kontrol Edildi, 3 Kişiye Cezalar Kesildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen kumar ve yasa dışı bahis denetimlerinde 3 şahsa toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 15 işyeri kontrol edildi, 160 şahıs sorgulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar ve yasa dışı bahis denetimlerinde 15 işyeri kontrol edildi. Kumar oynayan 3 şahsa toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Dörtyol ilçesinde kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması denetimlerinde 15 işyeri denetlendi, 160 Şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde, 1 işyerinde sigara içildiği, 1 İş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek 108 iskambil kağıt ve 300 TL ele geçirildi. Kumar oynadığı belirlenen 3 şahsa 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri Sahibi M.C.A. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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