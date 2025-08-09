Dörtyol'da Kumar Baskını: 8 Kişiye Ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kumar baskınında 8 kişiye toplam 73 bin 976 TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Dörtyol N.Evler Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan kontrollerde 2 ayrı masada 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masalarda bulunan 4 bin TL para ve 130 adet iskambil kağıdına el konuldu. Şahıslara toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi olduğu belirlenen Y.T. hakkında 'kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY