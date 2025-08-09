Dörtyol'da Kumar Baskını: 8 Kişiye Ceza

Dörtyol'da Kumar Baskını: 8 Kişiye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis, bir iş yerine düzenlediği baskında 8 kişiye toplam 73 bin 976 TL ceza uyguladı. Kumar oynandığı tespit edilen masalarda 4 bin TL para ve 130 iskambil kağıdına el konuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı kumar baskınında 8 kişiye toplam 73 bin 976 TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Dörtyol N.Evler Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan kontrollerde 2 ayrı masada 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masalarda bulunan 4 bin TL para ve 130 adet iskambil kağıdına el konuldu. Şahıslara toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi olduğu belirlenen Y.T. hakkında 'kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.