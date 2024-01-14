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Dörtyol'da kaza: Sürücü hayatını kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol-Payas TEM Otoyolu Özerli Mahallesi viyadük mevkiinde meydana geldi. Faruk Çetin (31) idaresindeki 42 GV 217 plakalı Ford marka otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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