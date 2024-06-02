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Dörtyol'da kasten öldürmeden hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kasten öldürmeden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kasten öldürmeden 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde cezaevi firarisi olan ve kasten öldürme suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Tutuklama Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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