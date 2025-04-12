Dörtyol'da İyi Niyet Dolandırıcılığı: 440 TL'lik Döner Alıp Kayboldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir dönerciye gelip 440 TL'lik döner yaptırdıktan sonra cüzdanının dolmuşta kaldığını ifade ederek telefon numarası bırakan ve aramalarda numara başkasına ait çıkan kadın, sırra kadem bastı. İş yeri sahibi Serpil Güneş, yaptığı iyilik karşısında hak etmediği bir davranışla karşılaştığını ifade ederek pişman olduğunu dile getirerek, "Ben asla parasında değilim, gelip dese ki ben ihtiyaç sahibiyim sorun olmayacaktı" dedi.

İddiaya göre, Dörtyol ilçesinde Serpil Güneş'e ait döner salonuna gelen bir kadın, 440 TL'lik döner aldıktan sonra cüzdanının dolmuşta kaldığını söyleyerek ödeme yapmak için daha sonra geleceğini ifade ederek iş yerinden ayrıldı. İyi niyetle kadının ricasını geri çevirmeyen iş yeri sahibi Güneş, kadından iletişim numarası alarak sonra ödeme teklifini kabul etti. Bir süre sonra dönerleri alan kadının gelmemesi üzerine irtibat numarasını arayan Güneş, kendisine verilen numarayı aradığında numaranın Tekirdağ'da yaşayan başka bir kadına ait çıktığını fark etti. Birkaç gün beklemesine rağmen kadının gelmediğini fark eden Güneş, dolandırıldığını anlayarak iyi niyetinin karşılığında pişmanlık yaşadı. Cüzdanını dolmuşta düşürdüğünü söyleyerek alışveriş yapan kadının o anları kameraya yansıdı.

"Bıraktığı numara Tekirdağ Çorlu'da yaşlı bir kadına ait çıktı"

Yaşadığı olayı anlatan iş yeri sahibi 37 yaşındaki Serpil Güneş, cüzdanını dolmuşta unuttuğunu ifade eden kadının dönerleri alarak sırra kadem bastığını anlatarak, "45-50 yaşlarında bir hanımefendi geldi ve 4 tane tavuk döner istedi, sonra elini çantasına atınca 'Cüzdanım İskenderun garajında dolmuşta kalmış gidip alıp geliyorum' dedi. Biz de o arada dürümleri çıkardık geldi. 'Dolmuş şoförü 2 saat sonra gelecek, ben cüzdanımı alacağım ama ikiz çocuklarım var eve gidip geleceğim' dedi. Biz de dedik ki bir irtibat numarası verin hani size ulaşabilelim gelmezseniz diye. Kadının gitmesinden 2-3 saat geçti hanımefendi gelmedi ve gelmeyince bize aradık telefonu açan başka biri çıktı. Bu sefer biz oradan da bir darbe yedik. Aradığımız kadın diyor ki 'o kişi ben değilim'. Ben de diyorum abla sensin sen aldın. Hayır ben değilim diyor sizi kandırmışlar. Bıraktığı numara Tekirdağ Çorlu'da yaşlı bir kadına ait çıktı. Aradığın numara da başkasının numarasını vermiş, o da beni hem karşı tarafa zor durumda bıraktı hem beni zor durumda bıraktı" dedi.

"Toplam 440 TL ama önemli olan maliyeti değil, iyi niyetimin suiistimal edilmesi "

İyi niyetinin su istimal edilmesinden dolayı pişman olduğunu dile getiren Güneş, "Ben asla parasında değilim, gelip dese ki ben ihtiyaç sahibiyim sorun olmayacaktı ama ihtiyaç sahibi de değildi. İhtiyaç sahibi olsa ben daha yeşil fasulye yemedim kadının elinde bir poşet yeşil fasulye vardı, belli ki ihtiyaç sahibi değildi. Dolandırıcı olduğu apaçık ortada. Gelip deseydi ben ve çocuklarım açız, emin olun ne ben ne işim onu boş çevirmezdik. Benim tek niyetim insanlıktı, belki başka esnaflara ve başka dönerciye de aynısını yapıyordur. Bu durum iyi niyetin suiistimal edilmesi yoksa asla parasında değilim. Benim tek yapmak istediğim insanlıktı onu da boşa çıkardı. Şikayetçi olmadım ama bulunursa şikayetçi olacağım. Toplam 440 TL ama önemli olan maliyeti değil, iyi niyetimin suiistimal edilmesi" şeklinde konuştu. - HATAY