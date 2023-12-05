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Dörtyol'da İtfaiye Ekipleri Fileye Takılan Kediyi Kurtardı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde itfaiye ekipleri, Numuneevler Mahallesi'nde bir binada fileye takılan kediyi kurtardı. Kedinin sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde itfaiye ekipleri, fileye takılan kediyi kurtardı.

Dörtyol ilçesine bağlı Numuneevler Mahallesi'nde bina içerisinde bir kedi fileye takıldı. Kedinin sesini duyan bina sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, fileye takılan kediyi kurtardı. Kedinin sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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