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Dörtyol'da Evdeki Yangında İki Kişi Kurtarıldı

Dörtyol'da Evdeki Yangında İki Kişi Kurtarıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında, evde mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının ardından yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle yanan evde 2 kişi mahsur kaldı. Evin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangında mahsur kalan yaralılar A.K. ve O.M. kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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