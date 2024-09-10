Dörtyol'da cip ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cip ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol- Erzin karayolu üzerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki olan tır ve cip çaepıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY