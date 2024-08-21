Dörtyol'da çıkan ot yangını söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ot yangınını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde ot yangını meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. - HATAY