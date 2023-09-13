Dörtyol'da bir kadın bebek mamasını çalarken yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir markette yaşanan olayda, bir kadın güvenlik kamerasına yakalandı. Kadın, raftaki bebek mamasını çalarak eteğinin içine sakladı. Market çalışanları durumu fark edince polise başvurdu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kadının raftan bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesinde bir markette yaşandı. Market çalışanları kadındaki garipliği hissettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, birlikte markete gelen 3 kadından birinin raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığını fark etti. Market çalışanları bu durumun üzerine karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu. - HATAY