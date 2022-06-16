Dörtyol'da 280 kilo demir çalan hırsız tutuklandı - Haberler

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Dörtyol'da 280 kilo demir çalan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dörtyol'da 280 kilo demir çalan hırsız tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinden 280 kilo demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinden 280 kilo demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 280 kilogram demirin çalınması olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmada, olayın şüphelisinin M.K. olduğu tespit edildi. M.K. çalınan demirler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede daha öncede meydana gelen motosiklet hırsızlığı şüphelisi olduğu tespit edilen M.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay 3. Sayfa Haberler

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