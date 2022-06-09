Dört yol ağzına asılan "Kornaya değil frene bas" yazısı dikkat çekti - Haberler

Eskişehir'de vatandaşlar, sürücülerin duraklamadan geçtiği dört yol ağzı kenarındaki trafik levhasının altına "Kornaya değil frene bas" yazısı asarak tepki gösterdi.

Hoşnudiye Mahallesi Başak Sokak ile Kolcu Sokak'ın kesişim noktasından araçlarıyla kontrolsüz geçen sürücüler için mahalleli hem uyarı hem de tepki niteliğinde bir uygulamaya imza attı. Dört yol ağzından geçiş yaparken duraklamayan ve diğer yönden gelen araçları korna çalarak uyarmaya çalışan sürücüleri uyarmak isteyen vatandaşlar, yol kenarındaki trafik levhasının altına "Kornaya değil frene bas" yazısı astı. Mahalledeki diğer ara sokaklarda da aynı sorunun yaşandığını belirten mahalle sakinleri, bölgede okul bulunduğunu ve çocukların tehlike altında olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa