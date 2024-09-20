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Dört Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

Dört Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı
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Kuşadası'nda jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 yıl hapis cezası bulunan ve dört ayrı suçtan aranan Ş.E. isimli şahıs yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dört ayrı suçtan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, Kasten Yaralama olmak üzere 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. isimli şahıs Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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