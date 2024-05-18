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Dorsesindeki kumları yola dökerek böyle ilerledi

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Bursa'da bir kamyonun dorsesinde yüklü olan kumlar, rüzgarın etkisiyle yola döküldü. Trafiği tehlikeye atan kamyon sürücüsü kameraya yansıdı.

Dorsesindeki kumları yola dökerek böyle ilerledi

BURSA - Bursa'da bir kamyonun dorsesinde yüklü olan kumlar, rüzgarın etkisiyle yola döküldü. Trafiği tehlikeye atan kamyon sürücüsü kameraya yansıdı.

Bursa'da kamyon sürücüsü, dorsesine yüklediği kumların üzerine branda çekmeyince kumlar yola döküldü. İzmir yolunda son sürat giden sürücü, rüzgarın etkisiyle yola dökülen kumları görmezden gelirken, trafiği de tehlikeye attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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