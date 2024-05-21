Üye Girişi
Haberler

Dorsesi açık kalan kamyon tabelaya çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kalarak tabelaya çarptı. Şaşırtan görüntüler dron ile havadan kaydedildi.

Düzce'de dorsesi açık kalan kamyon, tabelaya çarpınca askıda kaldı. Şaşırtan görüntü havadan böyle kaydedildi.

Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı. Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title