Dorsedeki kutulardan 9 milyon adet kaçak makaron çıktı

Konya'da şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapan polis ekipleri, dorsedeki kutular içerisinde 9 milyon adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının, haksız kazancın ve haksız rekabetin önlenmesi için kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Ereğli Yolu Caddesi kent giriş ve çıkış noktasında yaptığı yol uygulamasında Ereğli'den Konya istikametine seyir halinde olan durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırda arama yapan KOM ekipleri, tırın dorsesinde koliler dolusu 9 milyon adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi ekiplerce gözaltına alındı. - KONYA