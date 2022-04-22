Dorse altında sıkışan montaj elamanı olay yerinde hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dorse altında sıkışan montaj elamanı olay yerinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Dorse altında sıkışan montaj elamanı olay yerinde hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler üreticiliği yapan fabrikada montaj elemanı olarak çalışan 34 yaşındaki Fatih Rahmet, dorsenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler üreticiliği yapan fabrikada montaj elemanı olarak çalışan 34 yaşındaki Fatih Rahmet, dorsenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adliye Mahallesinde treyler üreticiliği yapan fabrikada montaj elemanı olarak çalışan 34 yaşındaki Fatih Rahmet, dorse altında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Rahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Arifiye, Sakarya, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title