Dorse altında sıkışan montaj elamanı olay yerinde hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler üreticiliği yapan fabrikada montaj elemanı olarak çalışan 34 yaşındaki Fatih Rahmet, dorsenin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adliye Mahallesinde treyler üreticiliği yapan fabrikada montaj elemanı olarak çalışan 34 yaşındaki Fatih Rahmet, dorse altında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Rahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa