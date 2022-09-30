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Dönüşün yasak olduğu yola girdi, iki araç kafa kafaya çarpıştı

3. Sayfa Haberleri

Dönüşün yasak olduğu yola girdi, iki araç kafa kafaya çarpıştı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dönüşün yasak olduğu yola giren sürücünün aracı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dönüşün yasak olduğu yola giren sürücünün aracı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 JN 549 plakalı otomobil dönüşü yasak olan yoldan ana yola girince karşı yönden gelen 21 ABD 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde savrularak durabilirken, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Yenişehir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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