Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Dönüş Yasağına Rağmen Dönmek İsteyen Otomobile Çarpmamak İçin Motosikletini Deviren Genç Kız Kazayı Yaralanmadan Atlattı

Dönüş Yasağına Rağmen Dönmek İsteyen Otomobile Çarpmamak İçin Motosikletini Deviren Genç Kız Kazayı Yaralanmadan Atlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta dönüş yasağına rağmen dönen otomobile çarpmamak için fren yapan genç kızın motosikleti devrildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Evin Pansiyon Kavşağı'nda 'dönülmez' levhasını hiçe sayarak dönen otomobile çarpmamak için motosikletini deviren genç kız, şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza; Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İmam Hatip Lisesi istikametinden Doğu Garajı istikametine seyir halindeki kadın sürücünün kullandığı motosikletin, Doğu Garajı istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan, Evin Pansiyon önüne geldiğinde dönülmez levhası olmasına rağmen dönüş yapmakta olan otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve devrilerek sürüklenmesi sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yerde sürüklenen motosiklet otomobile çarparak durabilirken, büyük şans eseri kazada yaralanan olmadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.