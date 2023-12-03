Üye Girişi
Haberler

Dönüş yapmaya çalışan araca motosikletli çarptı... Sürücü ve yolcu böyle uçtu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de caddeden sokağa dönmek için manevra yapan araca karşı istikametten gelerek çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dönüş yapmaya çalışan araca motosikletli çarptı... Sürücü ve yolcu böyle uçtu

Motosiklet sürücüsünün ve yolcusunun ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de caddeden sokağa dönmek için manevra yapan araca karşı istikametten gelerek çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tepebaşı, Sütlüce Mahallesi ile Eğitimciler Caddesi üzerinden Şamil Sokak istikametine ilerleyen ve Bilgesu sokağa dönüş yapmak için manevra yapan Ertuğrul Soybelli idaresindeki 26 KK 845 plakalı araca, Eğitimciler Caddesi üzerinden çevre yolu istikametinde ilerleyen Yiğit Kuş idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 GG 751 plakalı motosikletin sürücüsü Yiğit Kuş ve yolcu Arda Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yiğit Kuş ve Arda Aydın hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu tespit edildi. Kaza anı ise olay yerini göre güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Eskişehir Aydın Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title