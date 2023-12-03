Dönüş yapmaya çalışan araca motosikletli çarptı... Sürücü ve yolcu böyle uçtu

Motosiklet sürücüsünün ve yolcusunun ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de caddeden sokağa dönmek için manevra yapan araca karşı istikametten gelerek çarpan motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tepebaşı, Sütlüce Mahallesi ile Eğitimciler Caddesi üzerinden Şamil Sokak istikametine ilerleyen ve Bilgesu sokağa dönüş yapmak için manevra yapan Ertuğrul Soybelli idaresindeki 26 KK 845 plakalı araca, Eğitimciler Caddesi üzerinden çevre yolu istikametinde ilerleyen Yiğit Kuş idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 GG 751 plakalı motosikletin sürücüsü Yiğit Kuş ve yolcu Arda Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Yiğit Kuş ve Arda Aydın hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu tespit edildi. Kaza anı ise olay yerini göre güvenlik kamerasına anbean yansıdı.