Dönüş Yapan Otobüsün Altına Giren Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Dönüş Yapan Otobüsün Altına Giren Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti
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Dönüş Yapan Otobüsün Altına Giren Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dönüş yapan bir otobüsün altına giren 18 yaşındaki motosikletli genç Ferhat Badur hayatını kaybetti. Olay sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza, otobüsün U dönüşü yaparken motosiklet ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Dönüş yapan otobüsün altına giren motosikletli hayatını kaybetti

18 yaşındaki öğrenci dönüş yapan otobüsün altına girdi

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dönüş yapan otobüsün altına giren 18 yaşındaki motosikletli hayatını kaybederken, yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaza,saat 11.45 sıralarında Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur H. idaresindeki 16 AJJ 589 plakalı BURULAŞ'a ait yolcu otobüsü, merkez istikametine seyir halindeyken, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden U dönüşü yapmak istedi. U dönüşü esnasında, aynı istikamette ilerleyen Ferhat Badur'un kullandığı 46 AIT 067 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Ferhat Badur olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Bölgedeki vatandaşlar ise daha önce yaşanan bir kazadan dolayı tabelanın olmadığını ve U dönüşünün yasak olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik ekipleri kazanın yaşandığı noktada detaylı inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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