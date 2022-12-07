Donetsk'te Rus askeri aracı minibüsle çarpıştı: 16 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rus ordusu Ukrayna'ya ait Donbass bölgesinde saldırılarına devam ederken, Rus askerlerini taşıyan askeri araç, Donetsk bölgesinde yolcu minibüsüyle çarpıştı. Rus basınının yerel makamlardan edindiği bilgilere göre Şahtörsk-Torez yolunda meydana gelen kazada minibüs içerisindeki 16 yolcunun hayatını kaybettiği, Rus askeri kamyon içerisindeki 3 Rus askerinin ise yaralı olarak çıkarıldığı aktarıldı. Torez kentindeki hastanelerde tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MOSKOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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