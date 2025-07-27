Dondurma İadesi Yüzünden Pala ile Market Sahibine Saldırı

Dondurma İadesi Yüzünden Pala ile Market Sahibine Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir market sahibi, eriyen dondurmanın iadesini kabul etmediği için pala ile saldırıya uğradı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de bir market sahibi sattığı dondurmayı eridiği için iadesini kabul etmediği için, pala ile saldırıya uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye A.İ. isimli şahıs eline aldığı pala ile 60 yaşındaki market sahibine saldırdı. İddiaya göre, marketten aldığı dondurmayı geri iade etmek isteyen A.İ., ürün eridiği için ret cevabı alınca market sahibine saldırmaya başladı. Tehditler savuran A.İ.'nin saldırı anları marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmayan Saran'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu

Kavgayı yeniden alevlendirecek salvo: Hayatımda bir defa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.