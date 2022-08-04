Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri... Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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