Domuza Çarpan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Domuza Çarpan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Çorum'un Alaca ilçesinde yola fırlayan bir yaban domuzuna çarpan otomobil büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kazada domuz telef oldu, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada yaban domuzu telef oldu.

Kaza, Alaca ilçesi Küre Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal N. yönetimindeki 19 AFP 763 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan yaban domuzuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, domuz ise telef oldu. Kazayı şans eseri yara almadan atladan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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