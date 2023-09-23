Domuz sürüsüne ateş eden kişi arkadaşını vurdu, hayatını kaybetti

Şırnak'ta hayvan otlatırken domuz sürüsüne silahla ateş eden bir kişi, yanlışlıkla arkadaşını vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta hayvan otlatırken domuz sürüsüne silahla ateş eden kişi arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Kırsal Toptepe köyünde hayvan otlatan Osman Pusat ve R.D. domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuz sürüsünün kendilerine zarar vermemesi için yanında bulunan silahla ateş etmeye başlayan R.D., arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan Osman Pusat, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pusat, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.D. gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK