Domuz Avında Oğul Tarafından Vurulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında oğlu tarafından kazayla av tüfeğiyle vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu.

Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı. - ANTALYA