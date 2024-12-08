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Domuz Avında Ayı Saldırısına Uğrayan Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Domuz Avında Ayı Saldırısına Uğrayan Eski Muhtar Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta domuz avına çıkan eski muhtar Mahmut Alkaya, ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alkaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ta domuz avına çıkan ve ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan eski muhtar Mahmut Alkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı Mahmut Alkaya ve bir arkadaşı, önceki gün domuz avına çıktı. Arazide yaya olarak yürüyen eski muhtar Mahmut Alkaya ayı saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhtar, ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Sivas Numune Hastanesi'nde tedavisine başlanan Mahmut Alkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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