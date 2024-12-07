Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı

 Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 10 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Suriye ve Rusya, Humus'taki muhalifleri bombaladı

Çatışmalar daha da şiddetlenecek! Esad'a beklediği destek geldi
Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Domuz Avında Ayı Saldırısına Uğrayan Eski Muhtar Ağır Yaralandı

Domuz Avında Ayı Saldırısına Uğrayan Eski Muhtar Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta domuz avına çıkan eski muhtar M.A., av esnasında bir ayının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta domuz avına çıkan eski muhtar ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı M.A. ve bir arkadaşı domuz avına çıktı. Av esnasında eski muhtar M.A. ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden arkadaşı yüksek sesle bağırıp ayıyı korkutarak kaçırdı. Saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar ilk önce traktörle köy meydanına daha sonra ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilerek Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
img

İki sektöre yoğun denetim geliyor
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 8-9 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 8 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! İkizler, Yengeç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 8 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.