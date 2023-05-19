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Domates yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Domates yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen domates yüklü tırda bir kişi yaralanırken, tırın dorsesinde bulunan tonlarca domates ise çevreye saçılarak ziyan oldu.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen domates yüklü tırda bir kişi yaralanırken, tırın dorsesinde bulunan tonlarca domates ise çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başaağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A., idaresindeki 26 B 3981 plakalı domates yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ü.T., isimli şahıs yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ü.T., olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayda tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca domates ise çevreye saçılarak ziyan oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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